Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в стране месторождения нефти

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Манама, 1 апреля. Власти Бахрейна объявили об обнаружении крупнейшего из найденных на территории страны месторождении нефти. Об этом сообщили в воскресенье представители королевского комитета по природным ресурсам и экономической безопасности.

«Комитет... занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства», — передает информационное агентство BNA.

Согласно предварительным данным, речь идет о месторождении легкой сланцевой нефти и газа, которое в несколько раз превосходит по запасам действующее в стране месторождение «черного золота».

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели свой прогноз спроса на нефть в 2018 году (в сторону увеличения).

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