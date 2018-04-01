Боевики «Талибана» используют американское спецоборудование, выданное спецназу Афганистана

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Вашингтонy, 1 апреля. Американское оборудование, которое было передано афганскому спецназу, используют боевики из запрещенной в России террористической группировки «Талибан»1. Об этом журналистам заявили представители министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о приборах ночного видения и другом высокотехнологичном оборудовании. Как передает издание The New York Times, террористы крадут его или покупают на черном рынке. При этом спецназ Афганистана не смог вернуть США около 49 из 210 дорогостоящих приборов.

Новое оборудование позволило боевикам «Талибана» увеличить количество ночных нападений в два раза. Кроме того, талибы могли перепродать технику и другим террористическим группировкам.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации готово исключить представителей «Талибана» из санкционных списков в том случае, если руководство группировки перейдет к диалогу с Кабулом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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