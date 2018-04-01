Эксперт прокомментировал назначение Цивилева на должность врио губернатора Кузбасса

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Кемерово, 1 апреля. Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» прокомментировал назначение Сергея Цивилева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса.

По его словам, поведение чиновника в ходе собрания граждан в Кемерово активно критиковали. Специалист объясняет поступок недостатком опыта политической деятельности у Цивилева. В то же время, эксперт обращает внимание на позитивные качества временно исполняющего обязанности губернатора: его опыт работы в угольной промышленности, стремление понимать людей и работать над ошибками.

«При этом Цивилев не связан обязательствами и отношениями с кемеровскими финансово-промышленными объединениями и группами влияния, поэтому можно надеяться на его объективность при принятии решений», — цитирует iReactor.

О назначении Серегя Цивилева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса и его первых инициативах сообщала накануне Газета.ru.

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