«Москалей разденем догола!»: националисты потребовали дополнительных полномочий в патрулировании украинско-российской границы

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Руководители сразу нескольких крайне правых украинских организаций обратились к официальному Киеву с требованием предоставить так называемым «Дружинам общественного порядка» возможность осуществлять альтернативный паспортный и таможенный контроль, как непосредственно на границе Украины с Россией, так и в приграничных населенных пунктах. В соответствующем документе, поданном в профильный комитет Верховной рады, отмечено, что таким образом патриотично настроенные общественники смогут «выявлять и нейтрализовать кремлевских шпионов и контактирующих с ними предателей». Когда и кем именно нововведение будет рассмотрено, пока неизвестно, однако власти на местах уже санкционируют подобные проверки. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Житель Брянска Вадим Токарев (фамилия изменена - прим. ФАН) подвергся крайне унизительной процедуре в Сумской области. Люди в камуфляжной форме остановили на шоссе его микроавтобус, заставили гостя предъявить документы и личные вещи, тщательно осмотрели транспортное средство, разобрав двери и приборную панель, а напоследок потребовали… снять верхнюю одежду. «Они искали какие-то «жучки» и микрофоны, называли меня «путинским агентом» и «врагом украинского народа», — сообщил Вадим в беседе с корреспондентом ФАН. – В конце концов, заявили: «Передай всем своим: скоро москалей мы вообще разденем догола!». Кому именно Токарев должен был передать это весьма оригинальным образом сделанное «послание», «патрульные» не уточнили. В местном отделении полиции, куда россиянин пожаловался на дорожный инцидент, лишь развели руками – дескать, проверка проводилась представителями общественной организации самообороны, которые на тех же общественных началах имеют право выборочно досматривать лиц, показавшимся им подозрительными.

«К сожалению, подобная практика давно стала для многих украинских регионов нормой, — сказал Федеральному агентству новостей юрист Андрей Евдокименко. – «Отряды самообороны» существуют в нескольких приграничных с Россией областях страны. Причем деятельность «патрульных» на законодательном уровне не закреплена: они руководствуются исключительно санкциями местной администрации. А после создания «Национальной дружины», состоящей из радикалов «Национального корпуса» и «Правого сектора»1 (Организация запрещена на территории РФ), их акции перестали носить спонтанный характер. Сегодня «патрули» тесно сотрудничают с «НД» и даже проводят совместные «плановые рейды».

Похоже, это действительно так. В данном контексте стоит вспомнить блокирование железнодорожного сообщения в районе города Конотоп, а также показательный досмотр вещей граждан на станции Зерново. Зачастую упомянутые «рейды» превращаются в открытую травлю пересекающих границу россиян и «неблагонадежных» украинцев. В частности, в районе Бахмача (Черниговская область) «общественные патрульные» выстрелили из охотничьего оружия по всем четырем колесам находившегося на стоянке внедорожника. Причиной повреждения машины стало наличие российских регистрационных номеров. На неофициальный запрос корреспондента ФАН сотрудница местной администрации ответила буквально следующее: «Мы никак не можем повлиять на патриотические настроения социально активных граждан. Если кто-то у нас захочет «раздеть москалей догола», активисты это сделают».

«Активисты» пошли дальше. Если документ о расширении полномочий «дружин» будет принят либо на заседании Верховной рады, либо на плановом совещании украинского Кабинета министров, «общественники» получат неограниченную власть. «Со временем националистические формирования «подомнут» под себя и украинских пограничников, и таможенников, — отмечает Евдокименко. – В условиях антироссийской истерии наши законодатели могут благословить новую охоту на «подозрительных москалей». Вопрос заключается в следующем: не пахнет ли такой процесс ударом нацистов по украинским государственным структурам в целом?»

Вопрос явно риторический. Как стало известно накануне, «свидомые» объявили очередной набор в группы «Отрядов самообороны»: в «патрульные» призываются «патриоты, имеющие навыки владения оружием». Мнение официального Киева здесь никого не интересует.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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