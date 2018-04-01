Режиссер Александр Хант победил в номинации «Открытие года» на фестивале «Ника»

В закладки

Москва, 1 апреля. Режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант удостоился старейшей национальной кинопремии «Ника» в номинации «Открытие года». Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Награду Ханту вручил руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он отметил, что премию «Ника» получали многие режиссеры, ставшие впоследствии великими. Сам Хант признался, сопереживал Кантемиру Балагову, но очень рад получить премию.

«Это очень здорово, я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите», — сказал режиссер.

Скандальная картина «Матильда» была признана лучшей в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам», — передает ТАСС.

Накануне Александр Хант высказался о коллеге Сергее Серебрякове. Об этом писала Газета.ru.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.