Канатоходец упал во время трюка в Иркутской области

В закладки

Иркутск, 1 апреля. В Интернете было опубликовано видео, на котором запечатлен момент падения канатоходца на гастролях Цирка Династии Довгалюк в Иркутской области.

Инцидент произошел во время выступления в Братске. Согласно предварительным данным, во время исполнения опасного номера ослабло крепление троса. В результате выступавший без страховки артист упал. Однако он отделался всего лишь ушибами.

«Очень переживали за Сергея, организуйте для такого опасного номера батут или страховку», — сообщила одна из зрительниц.

Напомним, ранее стало известно о том, что Российская государственная цирковая компания приняла решение направить на совершенствование систем безопасности своих учреждений дополнительные средства.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.