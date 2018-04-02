Сирия итоги за сутки на 2 апреля 06.00: ВКС РФ атакуют ИГ в Дейр-эз-Зоре, «Джейш аль-Ислам» сдала САА позиции в Думе

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Сирия, 2 апреля. ВКС РФ нанесли удары по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Джейш аль-Ислам» сдала САА свои позиции в Думе, в Хомсе идут бои между САА и «Джейш аль-Наср». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре, казнило человека в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала нескольких боевиков «Тахрир Сурия» в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: эвакуируется из Думы.

«Джебха Тахрир Сурия»: несет потери в Идлибе.

Курды: арестовали 14 боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В течение дня продолжалась эвакуация мирных жителей Восточной Гуты из зон боевых действий. По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, за время работы гуманитарных коридоров опасные районы покинуло 153 тысячи гражданских.

В это же время Сирийская арабская армия (САА) зачищает освобожденные от группировок радикальной оппозиции населенные пункты. Muraselon писало, что при обследовании города Сакба солдаты правительственных войск обнаружили кустарную фабрику по производству ракетного топлива. Кроме того Twitter-канал (@sayed_ridha) сообщал, что солдаты армии САР обнаружили масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар.

В первой половине дня правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Об этом писал местный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). Позже Almanar News сообщило, что САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с группировкой «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутыми договоренностями, боевики «Армии Ислама» сдали позиции взамен на возможность эвакуироваться в Джараблус. Одновременно с этим Al-Masdar News писало, что в ходе артиллерийского обстрела позиций радикалов в Думе, который правительственные войска вели в течение нескольких дней, было ликвидировано двое главарей «Джейш аль-Ислам».

Всего из Арбина, Джобара, Айн Тармы и Замалки было выведено более 41 тысячи боевиков и членов их семей.

Провинция Алеппо

Боевики незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь по кварталу Аз-Захра административного центра провинции Алеппо. Об этом писал местный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). Данных о пострадавших от действий радикалов мирных жителях не поступало.

Ранее перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции фиксировались к северу от столицы региона. По сведениям военных источников, недалеко от ферм Аль-Малаха солдаты правительственных войск нейтрализовали пятерых боевиков.

Провинция Хомс

Информационное агентство Almanar News передавало, что с вертолетов ВВС Сирии в северной части провинции Хомс были сброшены листовки, призывающие радикалов, базирующихся в этой местности, урегулировать свой статус и присоединиться к действующему в регионе перемирию. Однако уже через несколько часов местный источник сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (@haidarrazook), что исламисты открыли огонь по поселению Айн аль-Дананир.

Напомним, на территории региона действует режим прекращения огня, который нарушают группировки, базирующиеся в окрестностях города Ар-Растан.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации банд «Исламского государства» на восточном берегу Евфрата. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JennRollins1002).

Недалеко от города Абу Кемаль отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Военный источник передавал в сети Telegram (@NRVR11), что в районе станции «Т-2» также были зафиксированы бои между правительственными войсками САР и боевиками ИГ.

Курдский Twitter-канал (@QSD_Jabha) сообщал, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 14 боевиков ИГИЛ в районе города Гаранидж. Напомним, за последние несколько недель банды ИГИЛ заметно активизировались на востоке провинции Дейр-эз-Зор. ИГИЛовцы скрывались на захваченных проамериканскими SDF территориях региона. Получив контроль над районом курды не провели работу по его зачистке от «спящих ячеек» ИГ, что дало террористам возможность восстановить силы и подготовиться к будущим атакам на позиции САА.

Провинция Даръа

Террористы подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», дислоцирующиеся на западе провинции Даръа, казнили мужчину в городе Абдин из-за подозрений его связей с Сирийской арабской армией (САА).

В окрестностях административного центра региона продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@IbrahimAlKmis), что правительственные войска САР вели обстрел пунктов дислокации радикалов в районе Даэль к западу от столицы региона.

Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что столкновения были зафиксированы в районе поселения Аль-Кирак на востоке провинции. Кроме того артиллерия армии Башара Асада нанесла удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях поселения Ан-Найма. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Идлиб

В северной части провинции Идлиб были зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Информационное агентство Almanar News писало, что сторонники «Ан-Нусры» арестовали нескольких боевиков «Тахрир Сурия» в городе Кафр Люсин. Позже местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожили бронетранспортер противника в ходе перестрелок недалеко от Маарет ан-Нумана.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали бить по террористам в разных частях региона. Военный источник передавал в сети Telegram (@NRVR11), что сирийская авиация атаковала позиции радикалов в районе Джирс аш-Шуруга. Кроме того военный самолеты били по «Ан-Нусре» недалеко от Хазарина, Хаш Шейхуна и Арихи. Другой Telegram-канал (@dorarsite) писал, что российские летчики нанесли удары по пунктам дислокации исламистов в окрестностях поселений Касабия, Джаузаф и Хирш Абден. Кроме того ударам со стороны российских ВКС подверглись позиции «Тахрир аш-Шам» в районе Джебель аз-Завия.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в этой же местности, писал SOHR.

Одновременно с этим солдаты армии САР обстреливали позиции незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра в северо-западной части региона. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@eFidoZ7CTmiv3U1), что ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии на юге региона.

В поселение Калаат аль-Мудык прибыло несколько автобусов с боевиками из Восточной Гуты, сообщал Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Ирак

Солдаты иракской армии обнаружили группу террористов ИГИЛ недалеко от города Аль-Каим в районе границы с Сирией. По сведениям местного источника в Twitter (@TomtheBasedCat), бойцы правительственных сил уничтожили 65 боевиков «Исламского государства» и захватили 10 транспортных средств. Также информационное агентство Iraqi News сообщало, что отряды специального назначения иракской армии ликвидировали 10 террористов ИГ в пустыне провинции Анбар. В том числе был убит высокопоставленный главарь ИГИЛ.

Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжили операцию по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Киркук. Информационное агентство Alsumaria News писало, что проправительственные силы обнаружили тайный штаб «Исламского государства» в районе Аль-Зап.

На севере Багдада прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

ВС Турции продвигаются на курдских территориях Ирака, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По данным автора публикации, командование турецких вооруженных сил приняло решение о создании трех баз в районах Джабаль Каткин и Аль-Махазия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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