Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

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Дамаск,1 апреля. Российские военнослужащие достигли предварительных договоренностей о выходе боевиков вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из пригорода Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что работа по склонению боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению огня ведется на регулярной основе.

«Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве «живого щита», — сказал Евтушенко.

Ранее стало известно о задержании британских офицеров в Восточной Гуте. Также сообщалось о готовящемся наступлении сирийских правительственных войск на юге страны.

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