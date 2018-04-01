Сирия: 100 мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту

В закладки

Москва, 1 апреля. За прошедшие сутки около 100 мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики Юрий Евтушенко.

«За сегодняшний день район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 тысяч 330 человек», — подчеркнул генерал-майор, комментируя ситуацию.

Кроме того, в свои дома в сирийской провинции Хомс смогли вернуться 134 человека, а в провинции Дейр эз-Зор – 428 человек. Российская сторона также оказала гумпомощь жителям населенного пункта Телль-Рифат.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 150 тысяч жителей Восточной Гуты покинули пригород Дамаска за все время действия ежедневных гуманитарных пауз.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.