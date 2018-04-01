Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»
Общество
Актриса Ирина Горбачева получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    22:30  1 Апреля 2018
    3101

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Сирия, 1 апреля. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср», между Джобаром и Айн Тармой обнаружен тоннель боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тоннель боевиков в Восточной Гуте, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

    «Джейш аль-Ислам»: покидает Восточную Гуту.

    «Джейш аль-Наср»: атаковала позиции САА в Хомсе.

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@RemiMaalouf), что боевики «Джейш Аль-Ислам» начали покидать город Дума. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) при участии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили с исламистами соглашение, в соответствии с которым они обязуются сдать оружие и покинуть населенный пункт, взамен получив возможность эвакуироваться в Джараблус, расположенный на границе с Турцией.

    В это время бригады САА продолжают расчищать завалы и укрепрайоны боевиков в освобожденных поселениях. Местный Twitter-канал (@sayed_ridha) пишет, что солдаты армии САР обнаружили масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Наср» открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Айн аль-Дананир. О перестрелках пишет военный источник в сети Telegram (@alnsrarmy).

    Напомним, на территории провинции Хомс действует режим прекращения огня, который нарушают исламисты «Тахрир аш-Шам» и их союзники. Боевики атакуют позиции правительственных сил САР, а также нападают на мирные поселения региона. Ранее сообщалось, что вертолеты ВВС Сирии сбросили над северной частью Хомса листовки с призывом принять перемирие и урегулировать свой статус, адресованный членам незаконных вооруженных формирований.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    В окрестностях административного центра провинции Даръа не прекращаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@IbrahimAlKmis), что правительственные войска САР ведут обстрел пунктов дислокации радикалов в районе Даэль к западу от столицы региона. Кроме того артиллерия армии Башара Асада наносит удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях поселения Ан-Найма. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось о боях между САА и незаконными вооруженными формированиями недалеко от населенного пункта Аль-Кирак.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Российская авиация продолжает наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. По сведениям военного Telegram-канала (@NRVR11), ВКС РФ атакуют опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того ударам со стороны российских летчиков подверглись позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Ариха.

    Местный источник сообщает в сети Telegram (@dorarsite), что активисты доставили гуманитарную помощь в деревню Кафр Увейд.

    Ирак

    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

    Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Киркук. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что проправительственные силы обнаружили тайный штаб «Исламского государства»1 в районе Аль-Зап.

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» прибыли в район сирийско-иракской границы. Ополченцы готовы оказать помощь сирийской армии в борьбе с бандами ИГИЛ, предпринимающими попытки атаковать САА недалеко от Абу Кемаля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #восточная гута #киркук #абу кемаль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»
    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса
    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА
    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков
    Показать еще
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: тысяча боевиков покинули город Дума в Восточной Гуте

      22:52 1 Апреля 2018 829
      Читать
      21:17
      Вчера

      Сирия: 100 мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту
      17:01
      Вчера

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»
      16:45
      Вчера

      Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина
      16:14
      Вчера

      Пожар в Кемерово: оперативный штаб перенесли в центр города

      14:47
      Вчера

      Посол РФ в Лондоне назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 5591

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3993

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3930

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2702

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1619
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      23:33   1 Апреля 2018
      170
      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      21:14   1 Апреля 2018
      2384
      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      17:01   1 Апреля 2018
      31459
      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      14:42   1 Апреля 2018
      1200