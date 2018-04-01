Сирия новости 1 апреля 22.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср»

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Сирия, 1 апреля. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и «Джейш аль-Наср», между Джобаром и Айн Тармой обнаружен тоннель боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тоннель боевиков в Восточной Гуте, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: покидает Восточную Гуту.

«Джейш аль-Наср»: атаковала позиции САА в Хомсе.

Провинция Дамаск

Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@RemiMaalouf), что боевики «Джейш Аль-Ислам» начали покидать город Дума. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) при участии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили с исламистами соглашение, в соответствии с которым они обязуются сдать оружие и покинуть населенный пункт, взамен получив возможность эвакуироваться в Джараблус, расположенный на границе с Турцией.

В это время бригады САА продолжают расчищать завалы и укрепрайоны боевиков в освобожденных поселениях. Местный Twitter-канал (@sayed_ridha) пишет, что солдаты армии САР обнаружили масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар.

Провинция Хомс

Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Наср» открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Айн аль-Дананир. О перестрелках пишет военный источник в сети Telegram (@alnsrarmy).

Напомним, на территории провинции Хомс действует режим прекращения огня, который нарушают исламисты «Тахрир аш-Шам» и их союзники. Боевики атакуют позиции правительственных сил САР, а также нападают на мирные поселения региона. Ранее сообщалось, что вертолеты ВВС Сирии сбросили над северной частью Хомса листовки с призывом принять перемирие и урегулировать свой статус, адресованный членам незаконных вооруженных формирований.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции Даръа не прекращаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@IbrahimAlKmis), что правительственные войска САР ведут обстрел пунктов дислокации радикалов в районе Даэль к западу от столицы региона. Кроме того артиллерия армии Башара Асада наносит удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях поселения Ан-Найма. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось о боях между САА и незаконными вооруженными формированиями недалеко от населенного пункта Аль-Кирак.

Провинция Идлиб

Российская авиация продолжает наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. По сведениям военного Telegram-канала (@NRVR11), ВКС РФ атакуют опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того ударам со стороны российских летчиков подверглись позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Ариха.

Местный источник сообщает в сети Telegram (@dorarsite), что активисты доставили гуманитарную помощь в деревню Кафр Увейд.

Ирак

Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Киркук. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что проправительственные силы обнаружили тайный штаб «Исламского государства»1 в районе Аль-Зап.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» прибыли в район сирийско-иракской границы. Ополченцы готовы оказать помощь сирийской армии в борьбе с бандами ИГИЛ, предпринимающими попытки атаковать САА недалеко от Абу Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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