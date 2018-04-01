Благотворительный забег в помощь людям с аутизмом. ФАН-ТВ

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Благотворительный забег в парке 300-летия Петербурга провели накануне Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

Уже третий год подряд Центр социальной абилитации «Антон тут рядом» собирает вместе ведущие беговые школы, крупнейшие организации и просто неравнодушных людей.

«Они привлекают внимание к проблемам детей и взрослых, которые, к сожалению, у нас плохо реабилитированы к жизни, они дают радость участникам, сопричастность к такому богоугодному делу, помощи тем, кто нуждается», — поделилась впечатлениями участница забега Анна Раковская.

В этом году в забеге на два и четыре километра приняли участие более двухсот человек. Среди них представители таких крупных компаний как «Силовые машины», Императорский фарфоровый завод, «Улыбка радуги» и многие другие. Проигравших здесь нет, медали приготовили для всех участников. Дизайн награды разрабатывали подопечные центра «Антон тут рядом», все вырученные средства от забега будут перечислены на счет фонда.

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