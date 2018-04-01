Китай повысит пошлины на 128 товаров из США

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Пекин, 1 апреля. Китайская сторона приняла решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров пошлины в качестве контрмер на действия Вашингтона. Об этом сообщили в воскресенье представители министерства коммерции Китайской Народной Республики.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Согласно предварительным данным, на 120 наименований пошлины вырастут до 15%, а на оставшиеся восемь — до 25%.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп повысил пошлины на сталь (до 25%) и алюминий (до 10%). Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность ограничения импорта китайский товаров технологического сектора.

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