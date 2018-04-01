Порошенко о Донбассе: «Нам надо держать порох сухим»

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Киев, 1 апреля. Украинские силовики должны держать «порох сухим» и сохранять полную боевую готовность в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, простые украинцы якобы доверяют армии страны.

«Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск… И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить и самое главное – оправдать», — подчеркнул политик в своем выступлении на встрече с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и бойцами Нацгвардии Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили в зоне регионального конфликта санитарный автомобиль Народной милиции ЛНР. В результате инцидента пострадали три человека.

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