Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе. ФАН-ТВ

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В Исаакиевском соборе прошла божественная литургия. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим, один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Верба символично заменила пальмовые ветви, которыми верующие встречали Иисуса. К праздничному богослужению вместе с прихожанами присоединились и политические деятели Петербурга.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров сказал, что молитва в этот день звучала за все нации, народности, за все национальные и этнические группы проживающие в Петербурге.

А вице-губернатор Игорь Албин передал от имени губернатора города и правительства Петербурга поздравления всем жителям Северной столицы.

Завершилось богослужение крестным ходом, в котором приняли участие дети из воскресных школ Петербургской епархии. По мнению их преподавателей, участие в празднике помогает детям лучше осознавать традиции православной культуры.

«Через практику они видят главное то, что есть в нашей православной христианской церкви, они чувствуют себя участниками богослужения и вот это является, как мне кажется одним из главных», — сказал преподаватель детской воскресной школы храма Марии Магдалины Илья Гаврилов.

Вербное воскресенье традиционно отмечается в последнее воскресенье Великого поста за неделю до Светлого праздника Пасхи.

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