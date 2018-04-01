Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Башкирии

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Уфа, 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Башкирии выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни двух человек. Об этом сообщили в воскресенье представители регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Нагаево. Согласно предварительным данным, направлявшийся в Уфу автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с поездом.

«В результате аварии водитель автомобиля и пассажир от полученных травм скончались на месте аварии», — указано в официальном заявлении ведомства.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и специалисты.

Напомним, ранее стало известно о том, что восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области.

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