Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля

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Москва, 1 апреля. Российская сторона направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов, связанных с расследованием дела об отравлении в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в воскресенье представители министерства иностранных дел Российской Федерации.

«1 апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — указано в заявлении ведомства.

Москву интересует, какого рода помощь британская сторона запросила у Техсекретариата ОЗХО, направлял ли Лондон дополнительную информацию по делу, предоставляло ли руководство Соединенного Королевства анализы, пробы и улики, а также многое другое.

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно предварительной информации, пострадавшие якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».

Непосредственно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к данному инциденту «российскую сторону». Однако в МИД РФ отметили тот факт, что подобная авантюра для Москвы попросту недопустима.

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