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Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре
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    Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре

    20:38  1 Апреля 2018
    2861

    Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре

    Трехсторонняя встреча лидеров Турции, России и Ирана состоится уже через три дня, 4 апреля. Как ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, основными темами станет все, что происходит в рамках астанинского процесса, функционирования зон деэскалации, а также задачи ликвидации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ), остатков ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 запрещено в РФ), а также аффилированных с ними группировок. Кроме этого, будет обсуждаться «гуманитарное содействие населению и политический процесс, в том числе с учетом Конгресса сирийского национального диалога Сирии.

    Напомним, Россия, Турция и Иран выступают странами-гарантами перемирия в Сирии, и уже проводили трехстороннюю встречу на высшем уровне в середине января 2018-го года в Сочи.

    Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что такие встречи должны быть более-менее постоянными. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

    «Невозможно один раз встретиться, и чтобы после этого все пошло как по маслу. Поэтому координация действий между странами-гарантами должна быть более-менее постоянной. «Весна, лето, осень, зима и снова весна», как в известном фильме. Поэтому то, что лидеры стран-гарантов встречаются снова, это логично. Набираются новые темы для встречи».

    Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре

    Собеседник ФАН одной из первых этих тем назвал активизацию коалиции США, которую можно было наблюдать в последние несколько недель:

    «Соединенные Штаты активно вмешиваются в сирийский конфликт, прежде всего, рассматривая свое участие здесь как гарантию безопасности для своего главного союзника в регионе — Израиля. Основная задача Соединенных Штатов в первую очередь — не допустить возможности создания прямого коридора между Сирией и Ирном через территорию Ирака, для чего они пытаются закрепить свое влияние на восточном берегу Евфрата. Для этого они хотят создать там подконтрольное Соединенным Штатом квазигосударство или квазигосударственные управления, не подчиненные официальному Дамаску. Также США пытаются не дать возможности развития иранского присутствия на северных границах Израиля».

    Эксперт обратил внимание на то, что в серьезнейший конфликт на территории всей Сирии с участием Соединенных Штатов как одной из сторон может быть втянута и Россия:

    «Если учитывать, что Россия является сейчас прямым союзником официального Дамаска. По заявлениям российского Генштаба, США стягивали огромную группировку кораблей, совершенно явно готовя серьезнейший удар по военным и гражданским объектам в Сирии. И если бы это произошло, то означало бы начало чуть ли не второго Карибского кризиса 1961-го года. Активизация этой идеи сейчас вроде бы спадает со стороны Вашингтона, но направление на то, чтобы начать активные прямые действия Соединенных Штатов против официального Дамаска, против структур и объектов, где находятся российские представители, — это не шутка».

    Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре

    По словам эксперта, выступление Владимира Путина во время послания Федеральному собранию и предупреждение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что Россия не только будет сбивать ракеты, но и объекты, которые будет их запускать, — это все предупреждения Соединенным Штатам, чтобы те не переходили черту:

    «Последний сигнал из Вашингтона — заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из Сирии — это альтернативная точка зрения. Если здравый смысл возобладал, и новый этап эскалации будет свернут Вашингтоном в ближайшее время, то, слава богу, действия российских властей привели к тому, что голос разума Соединенными Штатами был услышан. Все это нагнетание напряженности со стороны США тоже будет темой обсуждения между лидерами трех стран, потому что начало крупных боевых действий в регионе — это то, что без сомнения будет касаться и Турцию, и Иран, не говоря уже о России».   

    Собеседник ФАН в числе наиболее вероятных тем назвал и ситуацию в Африне:

    «Активизация Турции в противодействии «курдской террористической угрозе», как это рассматривают в Анкаре, сильно изменило за последнее время карту Северной Сирии. Вероятно, будут обсуждаться и итоги операции в Восточной Гуте: как это можно проецировать на всю ситуацию в Сирии, и какие из этого могут быть сделаны выводы, как это в дальнейшем можно использовать в отношении других подобных районов».

    Сирия на встрече лидеров России, Турции и Ирана: какие темы будут обсуждать в Анкаре

    По мнению эксперта, сейчас в Сирии достаточно много проблемных точек, в которых каждая из трех сторон — и Иран, и Турция, и Россия — имеют свою повестку дня, имеют необходимость свои действия согласовать с другими странами-гарантами:

    «За последние месяцы набралось достаточно много тем, которые надо обсудить. Но, кроме этого, понятно, что встреча лидеров трех стран будет затрагивать не только сирийские вопросы, но и общемировые проблемы, возникшие в последнее время. Сирия в этой ситуации будет основным лейтмотивом всей встречи, но, я думаю, в этом обсуждении удастся коснуться и проблем санкций, и проблем нынешнего дипломатического кризиса, и выступлений Саудовской Аравии, которая объявила совсем недавно о том, что в ближайшие несколько десятилетий должна состояться полномасштабная война между Саудовской Аравией и Ираном».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #турция #анкара #иран
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