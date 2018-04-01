Пожар в Кемерово: сигнализация в ТЦ была переведена в режим ручного управления

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Москва, 1 апреля. На момент пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сигнализация работала в режиме ручного управления. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж», — отметил специалист.

По его словам, в связи с этим охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов, чего он не сделал и даже не оповестил МЧС о пожаре. Еникеев подчеркнул, что в случае включения сигнализации в автоматическом режиме «мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы», передает издание «Российская газета».

Напомним, глава МЧС России Владимир Пучков ранее поручил провести дополнительную проверку сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня».

Страшная трагедия произошла в минувшее воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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