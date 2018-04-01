Российские ученые планируют увеличить срок годности хлеба для космонавтов

В закладки

Москва, 1 апреля. Российские специалисты планируют увеличить срок годности хлеба для космонавтов до двух лет. Об этом журналистам сообщила директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Сейчас срок годности продукции подобного типа составляет около 15 месяцев.

«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии… Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки», — приводит ее слова RT.

Кроме того, ученые рассчитывают сохранить и аромат обычного хлеба.

Напомним, ранее стало известно о том, что в рацион питания российского экипажа Международной космической станции (МКС) включили блюда традиционной русской кухни.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.