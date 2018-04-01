Первоапрельский розыгрыш по-украински: Порошенко «отправили в отставку» по требованию США

В закладки

Киев, 1 апреля. Украинские СМИ решили пошутить 1 апреля, отправив «в отставку» президента Украина Петра Порошенко.

Как написало издание «Экономика от пророка», после переговоров с новым главой Госдепа США Майком Помпео американский посол в Киеве Мэри Йованович потребовала от Порошенко сложить с себя полномочия. В обмен на это Вашингтон пообещал не публиковать данные о нескольких десятках офшорных счетов украинского политика и фактах его коррупционной деятельности.

«Однако выполнено данное обещание будет лишь в случае, если Порошенко объявит о своей отставке в течение двух ближайших недель. В противном случае США обнародуют весь имеющийся у них компромат на Порошенко», — отметили журналисты.

Кроме того, Международный валютный фонд может объявить о прекращении сотрудничества с Киевом, а Евросоюз – приостановить соглашение о безвизовом режиме. В результате президент Украины принял «предложение» американской стороны.

«По данным источника, досрочные президентские выборы могут состояться в июне-июле. Сразу после них Петр Алексеевич покинет Украину и переберется жить, предположительно, в Израиль», — добавило издание в своей шуточной статье.

Напомним, ранее стало известно о том, что 10 апреля президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.