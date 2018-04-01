Жириновский приветствовал решение Тулеева уйти в отставку

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Москва, 1 апреля. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский прокомментировал отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По его словам, ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.

«Сегодняшнюю отставку Тулеева можно только приветствовать, — сообщается в Telegram-канале Жириновского. — Жаль, однако, что толчком для этого послужила жуткая катастрофа в Кемерове».

«Любой руководитель от директора бани до губернатора и президента должен занимать свой пост не более одного срока», — сказал лидер фракции, отметив, что ЛДПР неоднократно поднимала вопрос об обновлении губернаторского корпуса, в том числе и на встрече с премьер- министром РФ Дмитрием Медведевым 27 марта.

1 апреля Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку, назвав это «единственно верным решением» после пожара кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева.

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