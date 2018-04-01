Трамп пригрозил Мексике отменой соглашения по NAFTA

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Вашингтон, 1 апреля. Американская сторона может разорвать договоренности с Мексикой в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Недовольство политика вызвали слабые усилия мексиканской стороны в сфере борьбы с нелегальными мигрантами.

«Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами. Они должны перекрыть большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA. Нужна стена», — пригрозил Трамп, комментируя возможность отмены соглашения по NAFTA.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Напомним, ранее стало известно о том, что Конгресс США согласился выделить всего 641 миллион долларов на продление временных заграждений между Соединенными Штатами и Мексикой.

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