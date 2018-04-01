Радикалы подожгли польский автобус во Львове

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Киев, 1 апреля. Депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что во Львове местные радикалы подожгли польский автобус. Как рассказал парламентарий, автобус обклеили красно-черными листовками.

Согласно приведенной информации, инцидент произошел в ночь на 1 апреля около Стрыйского автовокзала. По словам Зинкевича, на место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен. Ни один человек в результате происшествия не пострадал.

Парламентарий также выразил мнение, что соответствующие действия создают лишь ухудшение польско-украинских отношений.

Напомним, в начале марта украинские радикалы провели шествие под антипольскими лозунгами по центральным улицам Львова. 3 февраля архиепископ Львовский и Галицкий Украинской православной церкви Московского патриархата Филарет обвинил львовских радикалов в поджоге храма.

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