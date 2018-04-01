1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

Представители Генконсульства РФ в Познани оказывают помощь россиянам, попавшим накануне в ДТП Генеральное консульство России в польской Познани принимает все необходимые меры для оказания помощи российским туристам, попавшим накануне в ДТП на юге страны. Пострадали 8 человек, которым была оперативно оказана медицинская помощь. Одна туристка остается в специализированной клинике, под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой. Представители дипмиссии находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры.

Посольство РФ в Великобритании и Ростуризм рекомендуют быть внимательными при поездках в Англию Посольство России в Великобритании разместило на сайте Ростуризма обращение к россиянам о возможном задержании их британскими спецслужбами в момент въезда или выезда из Великобритании. При этом в заявлении говорится, что задержания могут проходить под надуманными предлогами. Ведомство также допускает, что правоохранительные органы могут потребовать у граждан России электронные устройства на основании своего антитеррористического законодательства, а также документы. Кроме того, рекомендовано «взвесить целесообразность поездок» в Великобританию тем гражданам, к кому могут быть претензии со стороны ряда государств. Например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел ФРГ заявил о готовности сотрудничать с Россией Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что европейским странам необходимо сотрудничество с Россией. Он отметил, что Россия нужна Германии, к примеру, в качестве партнера для разрешения региональных конфликтов и разоружения. А также как важный элемент многостороннего порядка. Поэтому необходимо быть открытыми для диалога и рассчитывать на постепенное восстановление доверия, если Россия готова к таким шагам. Он также отметил, что высылка российских дипломатов из Германии в связи с инцидентом в Солсбери — это всего лишь проявление солидарности страны с политикой стран Евросоюза. Не более.