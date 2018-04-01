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1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию
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    1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

    Представители Генконсульства РФ в Познани оказывают помощь россиянам, попавшим накануне в ДТП. Посольство РФ в Великобритании и Ростуризм рекомендуют быть внимательными при поездках в Англию. Министр иностранных дел ФРГ заявил о готовности сотрудничать с Россией. В Бокситогорском районе загорелся склад деревообрабатывающего предприятия.
    18:45 1 Апреля 2018
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    Представители Генконсульства РФ в Познани оказывают помощь россиянам, попавшим накануне в ДТП

    1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

    Генеральное консульство России в польской Познани принимает все необходимые меры для оказания помощи российским туристам, попавшим накануне в ДТП на юге страны. Пострадали 8 человек, которым была оперативно оказана медицинская помощь. Одна туристка остается в специализированной клинике, под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой. Представители дипмиссии находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры.

    Посольство РФ в Великобритании и Ростуризм рекомендуют быть внимательными при поездках в Англию

    1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

    Посольство России в Великобритании разместило на сайте Ростуризма обращение к россиянам о возможном задержании их британскими спецслужбами в момент въезда или выезда из Великобритании. При этом в заявлении говорится, что задержания могут проходить под надуманными предлогами. Ведомство также допускает, что правоохранительные органы могут потребовать у граждан России электронные устройства на основании своего антитеррористического законодательства, а также документы. Кроме того, рекомендовано «взвесить целесообразность поездок» в Великобританию тем гражданам, к кому могут быть претензии со стороны ряда государств. Например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО.

    Министр иностранных дел ФРГ заявил о готовности сотрудничать с Россией

    1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что европейским странам необходимо сотрудничество с Россией. Он отметил, что Россия нужна Германии, к примеру, в качестве партнера для разрешения региональных конфликтов и разоружения. А также как важный элемент многостороннего порядка. Поэтому необходимо быть открытыми для диалога и рассчитывать на постепенное восстановление доверия, если Россия готова к таким шагам. Он также отметил, что высылка российских дипломатов из Германии в связи с инцидентом в Солсбери — это всего лишь проявление солидарности страны с политикой стран Евросоюза. Не более.

    В Бокситогорском районе сгорел склад деревообрабатывающего предприятия

    1 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посольство РФ в Великобритании рекомендует быть внимательными при поездках в Англию

    Сегодня на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло возгорание склада готовой продукции. Сигнал поступил на пульт дежурного в 7 утра. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены пожарно-спасательных подразделений. Спустя три часа площадь горения увеличилась до 2000 квадратных метров. К месту пожара были направлены дополнительные силы. К тому же тушение осложнялось порывами ветра. Локализовать возгорание удалось к 15 часам.

     

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