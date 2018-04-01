Путин назвал кинопремию «Ника» символом творческой победы

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Москва, 1 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Национальную кинематографическую премию «Ника» символом творческой победы, успеха и признания. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля, направленной участникам и гостям XXXI торжественной церемонии вручения премии.

Глава российского государства указал на то, что стать обладателем престижной кинопремии мечтают операторы, режиссеры, молодые талантливые артисты, а также опытные мастера и представители других кинематографических профессий.

«От души поздравляю всех лауреатов премии, желаю новых достижений, вдохновения и всего наилучшего», — отметил Путин.

«Ника» — национальная кинематографическая премия, учреждённая Российской академией кинематографических искусств «Ника». Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники

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