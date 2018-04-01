«Надеюсь, США остановятся»: эксперт прокомментировал обострение отношений Вашингтона и Москвы

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Москва, 1 апреля. В нынешней ситуации пока сложно говорить о возможности налаживания российско-американских отношений. Об этом заявил журналистам глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, комментируя обострение диалога между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, американские дипломаты заявили о том, что они планируют продолжить работать ради улучшения двусторонних отношений, несмотря на закрытие генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, что сейчас речь идет не о том, чтобы их наладить, а о том, чтобы прекратить обострение. США, надеюсь, на каком-то этапе остановятся, потому что спираль сокращения дипломатических сотрудников ведет в никуда», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке из страны 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двух сотрудников американского консульства в Екатеринбурге. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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