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    Главные новости 1 апреля

    19:00  1 Апреля 2018
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    Главные новости 1 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 1 апреля

    Прошение об отставке Аман Тулеев написал после беседы с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Тулеев заявил об отставке после разговора с Бастрыкиным.

    Президент назначил вице-губернатора временно исполняющим обязанности главы Кузбасса. Путин принял отставку Тулеева.

    Спецназ сирийской правительственной армии задержал британских офицеров, которые координировали боевиков в Восточной Гуте, сообщил политик и писатель Эдуард Лимонов. Сирийский спецназ задержал британских офицеров в Восточной Гуте.

    Сотрудники МЧС восстановили ход событий пожара с точностью до секунды. В МЧС рассказали, что пожар в «Зимней вишне» начался меньше чем за минуту

    САА уничтожила пикап с вооружением и нескольких бывших членов ИГ1 на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Боевики убили мирного жителя в ходе обстрелов Дамаска. Армия САР готовится к штурму города Дума в Восточной Гуте. Сирия новости 1 апреля 07.00: САА сорвала поставку оружия ИГ в Дейр-эз-Зоре, боевики убили жителя Дамаска.

    Наиболее вероятной зоной падения китайской космической станции считается южная часть Приморского края. Восьмитонный «Небесный дворец» рухнет на Землю в понедельник.

    В течение марта на территории Ирака и Сирии погибли восемь американских военных. Пентагон понес самые значительные потери за время операции в Сирии и Ираке.

    Российский боксер, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO International и WBA Inter-Continental Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса. В Сети появилось видео победного нокаута в бою Поветкина с Прайсом.

    Сирийский спецназ задержал британских офицеров, координировавших боевиков в Восточной Гуте. Март стал «самым смертоносным» месяцем для ВС США. САА в ближайшие дни начнет наступление на юге страны. Последние новости Сирии — в материале ФАН. Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды.

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена кустарная фабрика боевиков по производству ракетного топлива, в районе Аль-Каима ликвидировано 65 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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