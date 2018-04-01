Болельщикам в Германии запретили пронести на матч антироссийский баннер

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Москва, 1 апреля. Болельщикам немецкого футбольного клуба «Ганновер 96» запретили демонстрировать баннер с призывом ввести ограничительные меры против России на домашнем матче с ФК «Лейпциг». Соответствующее решение приняло руководство клуба, о чем информирует Welt.

Согласно приведенным данным, фанатам не удастся пронести на игру 40 транспарантов с лозунгами провокационного содержания, таких, как «Введите санкции против России и ее пособников». Издание отмечает, что лозунг направлен против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и председателя наблюдательного совета «Ганновера».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против Шредера.

Напомним, как сообщалось ранее, Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает дальнейшее введение санкций в отношении России неуместным.



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