Он неплохой человек: потерявший семью Востриков признался в симпатии к Цивилеву

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Кемерово, 1 апреля. Потерявший семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков заявил, что простил врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву фразу о пиаре на трагедии и не держит на него зла. Мужчина также объяснил, почему симпатизирует новому руководителю региона.

Кемеровчанин признался, что считает Цивилева неплохим человеком, который может внести свой вклад в развитие Кузбасса.

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу, — рассказал Востриков радиостанции «Говорит Москва». — Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую».

Во время несанкционированной акции в Кемерове 27 марта Востриков выразил свое возмущение в адрес власти. занимавший на тот момент пост вице-губернаторв Кемеровской области Цивилев прервал поток брани Вострикова и спросил, не хочет ли он попиариться на чужом горе. В ответ Востриков объяснил, что потерял всю семью во время пожара — сестру, жену и троих детей. Позже Цивилев поддержал Вострикова и извинился перед кемеровчанами за случившееся, встав на колени.

1 апреля глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку. Цивилев будет исполнять обязанности губернатора Кемеровской области. По мнению экспертов, назначение Цивилева связано не столько с его поступком на митинге, но и с тем, что он является компромиссной политической фигурой, представляет команду Тулеева, но при этом не относится к людям конца 1980-х — начала 90-х годов, а скорее является администратором.

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