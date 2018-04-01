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Он неплохой человек: потерявший семью Востриков признался в симпатии к Цивилеву
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    Он неплохой человек: потерявший семью Востриков признался в симпатии к Цивилеву

    18:12  1 Апреля 2018  /обновлено: 18:12  01 Апреля 2018
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    Он неплохой человек: потерявший семью Востриков признался в симпатии к Цивилеву

    Кемерово, 1 апреля. Потерявший семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков заявил, что простил врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву фразу о пиаре на трагедии и не держит на него зла. Мужчина также объяснил, почему симпатизирует новому руководителю региона.

    Кемеровчанин признался, что считает Цивилева неплохим человеком, который может внести свой вклад в развитие Кузбасса.

    «Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу, — рассказал Востриков радиостанции «Говорит Москва». — Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую».

    Во время несанкционированной акции в Кемерове 27 марта Востриков выразил свое возмущение в адрес власти. занимавший на тот момент пост вице-губернаторв Кемеровской области Цивилев прервал поток брани Вострикова и спросил, не хочет ли он попиариться на чужом горе. В ответ Востриков объяснил, что потерял всю семью во время пожара — сестру, жену и троих детей. Позже Цивилев поддержал Вострикова и извинился перед кемеровчанами за случившееся, встав на колени.

    1 апреля глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку. Цивилев будет исполнять обязанности губернатора Кемеровской области. По мнению экспертов, назначение Цивилева связано не столько с его поступком на митинге, но и с тем, что он является компромиссной политической фигурой, представляет команду Тулеева, но при этом не относится к людям конца 1980-х — начала 90-х годов, а скорее является администратором.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #тулеев #цивилев #востриков
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