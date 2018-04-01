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В Госдуме прокомментировали назначение Цивилева врио губернатора Кемеровской области
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    В Госдуме прокомментировали назначение Цивилева врио губернатора Кемеровской области

    18:01  1 Апреля 2018
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    В Госдуме прокомментировали назначение Цивилева врио губернатора Кемеровской области

    Москва, 1 апреля. Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву предстоит сохранить и приумножить достижения Кузбасса. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Российской Федерации Сергей Неверов.

    «Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву предстоит сохранить и приумножить все реализованные достижения», — подчеркнул депутат.

    По мнению Неверова, экс-главе региона Аману Тулееву удалось изменить социально-экономическую жизнь Кемеровской области, а также развить ее промышленный потенциал.

    «Благодаря ему Кузбасс сейчас живет не одним углем», — добавил он, комментируя ситуацию.

    Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

    Напомним, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. После этого Тулеев заявил, что больше не сможет работать с таким грузом ответственности.

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    Автор: Алексей Громов
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    #кемеровская область
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