В Госдуме прокомментировали назначение Цивилева врио губернатора Кемеровской области

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Москва, 1 апреля. Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву предстоит сохранить и приумножить достижения Кузбасса. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Российской Федерации Сергей Неверов.

«Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву предстоит сохранить и приумножить все реализованные достижения», — подчеркнул депутат.

По мнению Неверова, экс-главе региона Аману Тулееву удалось изменить социально-экономическую жизнь Кемеровской области, а также развить ее промышленный потенциал.

«Благодаря ему Кузбасс сейчас живет не одним углем», — добавил он, комментируя ситуацию.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Напомним, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. После этого Тулеев заявил, что больше не сможет работать с таким грузом ответственности.

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