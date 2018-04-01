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Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса
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    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    19:30  1 Апреля 2018
    12708

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Сирия, 1 апреля. «Джейш аль-Ислам» сдает САА свои позиции в Думе, боевики напали на мирное поселение на севере Хомса, новые столкновения между САА и ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Хаме.

    «Исламское государство»1: атакует позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Джейш аль-Ислам»: согласилась сдать позиции в Думе.

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Сирийская арабская армия (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с группировкой «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутыми договоренностями, боевики «Армии Ислама» сдадут позиции в городе Дума Восточной Гуты и будут эвакуированы в Джараблус. О перемирии сообщает информационное агентство Almanar News.

    Одновременно с этим Al-Masdar News пишет, что в ходе артиллерийского обстрела позиций радикалов в Думе, который правительственные войска вели в течение нескольких дней, было ликвидировано двое главарей «Джейш аль-Ислам».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в северной части провинции Хомс, открыли огонь по поселению Айн аль-Дананир. Об атаке радикалов пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@haidarrazook). Информации о пострадавших мирных жителях не поступало.

    Напомним, на территории региона действует режим прекращения огня, который нарушают исламисты, базирующиеся в окрестностях города Ар-Растан. Ранее сообщалось, что в этой части провинции сирийские вертолеты сбросили листовки с призывом боевикам сдать свои позиции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Военный источник пишет в сети Telegram (@NRVR11), что в районе станции «Т-2» зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и боевиками «Исламского государства». Ранее сообщалось, что террористы также пытаются атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Абу Кемаля.

    Напомним, в последнее время ИГИЛовцы заметно активизировались на восточном берегу Евфрата. Недалеко от иракской границы появился тренировочный лагерь террористов. Нападкам со стороны ИГ подвергаются мирные жители этого района провинции Дейр-эз-Зор. Проамериканские Демократические силы Сирии (SDF), захватившие данные территории не предпринимают попыток нейтрализовать опасность.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают атаковать опорные пункты террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб. Военный источник передает в сети Telegram (@NRVR11), что сирийская авиация атакует позиции радикалов в районе Джирс аш-Шуруга. Кроме того военный самолеты бьют по «Ан-Нусре» недалеко от Хазарина. Другой Telegram-канал (@dorarsite) пишет, что российские летчики наносят удары по пунктам дислокации исламистов в окрестностях поселений Касабия, Джаузаф и Хирш Абден. Ранее сообщалось, что ударам со стороны российских ВКС подверглись также позиции «Тахрир аш-Шам» в районе Джебель аз-Завия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» выходит из Думы, боевики обстреляли мирное поселение Хомса

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник.  

    В северной части региона продолжают свою работу ВКС РФ. Российская авиация наносит удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Под прикрытием военных самолетов в этой части провинции продвигается армия САР. Правительственные силы атакуют опорные пункты «Тахрир аш-Шам».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #тахрир аш-шам
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