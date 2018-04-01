Донбасс сегодня: «Айдар» понес потери по вине ВСУ, «Азов» ударил из минометов по позиции армии Киева

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Донбасс, 1 апреля. Донецк и Луганск под огнем украинской армии. Боец «Айдара» подорвался на мине ВСУ. Украинские СМИ отработали задание по «самообстрелу Донецка». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

«Пасхальное» перемирие, установленное с полуночи 30 марта, все более походит на издевательство со стороны Киева. Вечером 31 марта вооруженные силы Украины обстреляли западные окраины Донецка из автоматического станкового гранатомета. Дважды обстрелы велись по Старомихайловке и поселку Трудовские.

Четыре раза нарушен режим перемирия в Луганской народной республике. Атаке подверглись окраины столицы ЛНР Луганска и поселки Калиново, Молодежное и Красный Лиман. Огонь велся из минометов 82-го калибра и гранатометов разных видов.

Боец «Айдара» подорвался на мине «побратимов»

Очередная потеря украинских силовиков из-за несогласованности их действий произошла 30 марта. В районе поселка Крымское сержант Малык из 24-го батальона «Айдар» получил тяжелые ранения, подорвавшись на минных заграждениях.

Военная разведка ЛНР отмечает, что в данном районе работы по минированию местности проводили подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии, но подразделение «Айдара» об этом не знало, несмотря на согласованное нахождение в указанном квадрате.

Как «боевики» перемирие срывали

В первый день «пасхального» перемирия украинская сторона в вечерней сводке с фронтов обвинила республиканскую армию ДНР в срыве договоренностей и обстреле своих позиций в районе Коминтерново (юг ДНР).

Что произошло на самом деле, корреспонденту ФАН разъяснили в оборонном ведомстве республики. По данным донецких военных, подразделение Нацгвардии Украины «Азов» решило продемонстрировать свою непокорность и наплевательское отношение к достигнутым договоренностям о прекращении огня. Подразделение выдвинулось к передовой в район Коминтерново и провело минометный обстрел в направлении поселка.

Далее произошла обычная для солдат Киева история: первые мины приземлились вблизи позиций украинской армии на первой линии обороны, и солдаты ВСУ восприняли это как акт агрессии «террористов ДНР», дав «ответку» из всего имеющегося вооружения. Солдаты регулярной армии, как оказалось, не были оповещены о планах «Азова» провести свой «перфоманс» по случаю начала перемирия.

Отметим, что данный случай — это первое боестолкновение, зафиксированное после наступления нового перемирия. А данные военных республики пролили свет на виновников инцидента.

Украинские СМИ: «ДНР обстреляла Донецк»

Избитая тема 2014 года постепенно возвращается на ленты украинских СМИ, но уже в новых интерпретациях. В субботу вечером киевские издания с поразительной скоростью (не прошло и час от события) сообщили об обстрелах западных окраин Донецка — Старомихайловки и Трудовских, ссылаясь на заявления якобы местных жителей в социальных сетях.

В каких сообществах были оставлены эти комментарии и кто их авторы на самом деле, из публикаций узнать не удастся, так как приведены только тексты «комментариев». Зато «местные жители» отметили, что в Трудовские, например, прилетело «что-то тяжелое».

Но в сводке оперативного командования ДНР по указанному направлению зафиксирован лишь огонь из стрелкового оружия из подконтрольной ВСУ Марьинки. Но если даже и предположить, что украинские СМИ не врут и армия ДНР сама обстреляла свою столицу, чтобы свалить все на Киев, то в сводке оперативного командования обязательно прошла бы информация о минометном или артобстреле, который «слышали местные жители». Но этого нет.

Также в подтверждение недостоверности информации сетевых изданий Киева говорит и тот факт, что в сводке штаба АТО на данном направлении «самообстрелы террористов» не фиксировались.

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