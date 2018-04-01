Восемь жителей Киргизии пострадали в ДТП в Рязанской области

В закладки

Рязанская область, 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Рязанской области выясняют обстоятельства аварии в Шацком районе, в результате которой пострадали восемь жителей Киргизии. Об этом сообщили в воскресенье представители областного правительства.

Инцидент произошел в районе 377-го километра трассы М-5. Согласно предварительным данным, пассажирский микроавтобус Honda врезался в столб.

«На место трагедии в Шацкий район Рязанской области прибыли две бригады специалистов Центра медицины катастроф областной клинической больницы и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий… Пострадавшие проконсультированы областными специалистами. Состояние пациентов тяжелое. Больные прооперированы», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинградской области.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.