СМИ предрекают Британии наплыв мафиози после Brexit

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Лондон, 1 апреля. Великобритания может стать привлекательным местом для преступников из Европы после выхода из Евросоюза (Brexit) в связи с упрощением процедуры регистрации граждан стран ЕС, которые вступят в силу в Британии после этого.

Как пишет Sunday Times со ссылкой на документы Хоум-офиса, в стране планируется зарегистрировать порядка 3,5 млн граждан ЕС, постоянным местом пребывания которых является Британия. Будущим резидентам не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку.

В связи с этим журналисты издания предрекают наплыв и распространение в стране мафиози.

Ранее проект Евроюза по Brexit раскритиковала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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