Google назвал дату закрытия своего сервиса для сокращения ссылок

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Москва, 1 апреля. Корпорация Google с 13 апреля закроет свой сервис для сокращения URL-адресов goo.gl. Как стало известно, причин тому несколько: изменение процесса обмена ссылками из-за смартфонов и приложений, а также появление конкурентов.

Как сообщается в блоге компании, база созданных ссылок будет работать до весны 2019 года, уже созданные сокращения URL-адресов продолжат свою работу.

В компании рекомендуют использовать сервисы Bitly и Ow.ly. Кроме того, вместо goo.gl в Google будут использовать аналогичный сервис Firebase Dynamic Links (FDL).

Сервис goo.gl был запущен в 2009 году. Он позволял пользователям делиться короткими ссылками на материалы Интернета.

Напомним, ранее компания Google намерена создать платный сервис для продвижения товаров и заработать на сотрудничестве с крупными ритейлерами.





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