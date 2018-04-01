Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

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Страстная неделя или Страстная седмица — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой, которые верующие проводят по-особенному, стараясь максимально сосредоточиться на подготовке к главному христианскому празднику — Светлому воскресению Христову, отмечаемому в 2018 году 8 апреля.

Каждый день Страстной недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Иисуса Христа на земле, его страданиям на кресте, смерти и погребению. Верующие в эти дни стараются посещать все богослужения и держат самый строгий пост.

Так, в Великий понедельник, 2 апреля, вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, из зависти проданного братьями в Египет, что стало прообразом страданий Иисуса, а также бесплодную смоковницу из Евангелия, которую Христос проклял, потому что она — символ души, не приносящей духовных плодов: истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Из еды в этот день разрешаются только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой.

В первый день страстной недели верующие начинают готовиться к Пасхе, приводя в порядок себя и свое жилище. В этот день принято проводить генеральную уборку дома и большую стирку.

В Великий вторник вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников и притчи, рассказанные Спасителем в Иерусалимском храме, о дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

Во вторник, 3 апреля, православные вспоминают также патриарха Константинопольского Фому. В старину в этот день до рассвета готовили снадобья от лихорадки. В народе говорили: «Святой Фома лихорадки гонит».

Питаться в этот день разрешено так же — сырыми овощами, фруктами, хлебом и водой.

Великая среда посвящена покаянию грешницы, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению, а также предательство Иисуса апостолом Иудой Искариотом, совершенное за 30 сребреников.

На Руси считалось, что в этот день нечистая сила особо бесчинствует, и женщины старались вести себя как можно строже. Под запретом были занятия рукоделием.

В среду сухоядение продолжается.

Великий четверг, он же — чистый, отсылает к Тайной вечере, на которой Иисус установил таинство Евхаристии, то есть Святого причастия, и совершил омовение ног учеников в знак глубочайшего смирения и любви к ним.

Также в этот день вспоминают молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В народе в Чистый четверг принято вставать до восхода солнца, умываться, прибираться, украшать жилище и готовить угощения на Пасху, а именно — красить яйца, печь куличи, делать пасочку.

Из разрешенных для постящихся в пищу продуктов в Великий четверг сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

А вот в Страстную или Великую пятницу от еды рекомендуется вовсе воздержаться, поскольку это самый скорбный день Страстной недели, в который вспоминают крестные муки и смерть Иисуса Христа.

Тем, кто не может полностью воздержаться от еды, разрешено отведать немного хлеба и воды, но один раз в день и после чина выноса Плащаницы, которым заканчивается вечернее богослужение.

В народе в Страстную пятницу запрещалось работать. Говорили, что в этот день «птичка гнезда не вьет».

Великая суббота — это день покоя и воспоминания о пребывании Христа во гробе. В храмах проходит освящение пасхальных угощений. А в Иерусалиме совершается церемония схождения Благодатного огня.

Светлое воскресение Христово, оно же — Пасха, в 2018 году отмечается 8 апреля. Это самый главный христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса, являющегося центром всей библейской истории.

В народе же считали, что Страстная неделя — это время разгула нечистой силы, поэтому люди старались до самой Пасхи быть немногословными, избегать шумных гуляний и пений и вообще все увеселения.

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