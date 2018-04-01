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Общество
Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца
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    Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

    17:41  1 Апреля 2018
    9548

    Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

    Страстная неделя или Страстная седмица — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой, которые верующие проводят по-особенному, стараясь максимально сосредоточиться на подготовке к главному христианскому празднику — Светлому воскресению Христову, отмечаемому в 2018 году 8 апреля.

    Каждый день Страстной недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Иисуса Христа на земле, его страданиям на кресте, смерти и погребению. Верующие в эти дни стараются посещать все богослужения и держат самый строгий пост.

    Так, в Великий понедельник, 2 апреля, вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, из зависти проданного братьями в Египет, что стало прообразом страданий Иисуса, а также бесплодную смоковницу из Евангелия, которую Христос проклял, потому что она — символ души, не приносящей духовных плодов: истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

    Из еды в этот день разрешаются только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой.

    В первый день страстной недели верующие начинают готовиться к Пасхе, приводя в порядок себя и свое жилище. В этот день принято проводить генеральную уборку дома и большую стирку.

    Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

    В Великий вторник вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников и притчи, рассказанные Спасителем в Иерусалимском храме, о дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

    Во вторник, 3 апреля, православные вспоминают также патриарха Константинопольского Фому. В старину в этот день до рассвета готовили снадобья от лихорадки. В народе говорили: «Святой Фома лихорадки гонит».

    Питаться в этот день разрешено так же — сырыми овощами, фруктами, хлебом и водой.

    Великая среда посвящена покаянию грешницы, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению, а также предательство Иисуса апостолом Иудой Искариотом, совершенное за 30 сребреников.

    На Руси считалось, что в этот день нечистая сила особо бесчинствует, и женщины старались вести себя как можно строже. Под запретом были занятия рукоделием.

    В среду сухоядение продолжается.

    Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

    Великий четверг, он же — чистый, отсылает к Тайной вечере, на которой Иисус установил таинство Евхаристии, то есть Святого причастия, и совершил омовение ног учеников в знак глубочайшего смирения и любви к ним.

    Также в этот день вспоминают молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

    В народе в Чистый четверг принято вставать до восхода солнца, умываться, прибираться, украшать жилище и готовить угощения на Пасху, а именно — красить яйца, печь куличи, делать пасочку.

    Из разрешенных для постящихся в пищу продуктов в Великий четверг сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.  

    Страстная неделя 2018 по дням: что вспоминают, что нельзя делать, когда печь куличи и красить яйца

    А вот в Страстную или Великую пятницу от еды рекомендуется вовсе воздержаться, поскольку это самый скорбный день Страстной недели, в который вспоминают крестные муки и смерть Иисуса Христа.

    Тем, кто не может полностью воздержаться от еды, разрешено отведать немного хлеба и воды, но один раз в день и после чина выноса Плащаницы, которым заканчивается вечернее богослужение.

    В народе в Страстную пятницу запрещалось работать. Говорили, что в этот день «птичка гнезда не вьет».

    Великая суббота — это день покоя и воспоминания о пребывании Христа во гробе. В храмах проходит освящение пасхальных угощений. А в Иерусалиме совершается церемония схождения Благодатного огня.

    Светлое воскресение Христово, оно же — Пасха, в 2018 году отмечается 8 апреля. Это самый главный христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса, являющегося центром всей библейской истории.

    В народе же считали, что Страстная неделя — это время разгула нечистой силы, поэтому люди старались до самой Пасхи быть немногословными, избегать шумных гуляний и пений и вообще все увеселения.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #великий пост #страстная неделя #страстная седмица #пасха 2018 #великий четверг #чистый четверг #страстная пятница
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