Сирия: Эрдоган сообщил о ликвидации 3,8 тысячи террористов в Африне

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Анкара, 1 апреля. В рамках военной операции «Оливковая ветвь» Вооруженные силы Турции ликвидировали более 3,8 тысячи террористов в районе сирийского Африна. Такими данными в воскресенье поделился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«На текущий момент в Африне ликвидировано 3 844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути», — подчеркнул политик.

Как отметил Эрдоган, сейчас турецкие военные проверяют район населенного пункта Телль-Рифат.

Напомним, в конце января турецкая сторона объявила о начале антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна. Это стало реакцией Анкары на планы Вашингтона по созданию на базе прокурдских отрядов так называемых «сил безопасности границы».

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