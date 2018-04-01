Полиция Кемерово впервые сняла оцепление на центральной площади после пожара в «Зимней вишне»
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Кемерово, 1 апреля. Правоохранительные органы Кемерово сняли оцепление с площади Советов в центре города впервые после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Оцепление с центральной площади города снято. В настоящее время в этом районе гуляют пешеходы, дети играют на детской площадке.
Напомним, после трагедии в ТРК на площади Советов прошел массовый митинг.
Во время пожара в ТРК «Зимней вишне» погибли 64 человека. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно сложил полномочия 1 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
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