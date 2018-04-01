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    На благо экологии и окружающей среды. ФАН-ТВ

    17:10  1 Апреля 2018
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    Свалки-гиганты становятся проблемой федерального уровня - местные власти уже не имеют ни сил ни технических возможностей решать трудности таких масштабов на своей земле. Люди видят бессилие чиновников - и выходят на площади с протестом.


    По словам председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, ситуации, которые вызывают протест у граждан, абсолютно справедливы и закономерны. Они связаны с тем, что люди часто не имеют возможности повлиять на ситуацию. В итоге люди выясняют отношения с местной властью так, как они могут. Если они не могут прийти на публичное слушание – а они не могут – их туда не зовут, то остается шанс подать в суд. Либо выходить на улицу и протестовать.

    Также Владимир Бурматов поделился теми инициативами, которые получат старт в ближайшем будущем. Одна из них – ситуация с бездомными животными  00476

    «Проблема заключается в том, что большинство субъектов РФ животных убивает, а это приводит к росту популяции, потому что оставшиеся животные не прекращают размножаться. Это приводит к огромным муниципальным бюджетным тратам, потому что контракты на убийство животных в 3 раза дороже, чем муниципальный контракт на отлов тех же животных», — завил Владимир Бурматов.

    Не обошел вниманием представитель комитета по экологии и условия содержания представителей фауны в контактных зоопарках. По его словам контактный зоопарк – это конвейер смерти. Потому что там содержатся дикие животные, которые не могут жить в таких условиях.

    "С одной стороны - они вне своей среды обитания, с другой стороны – их там тискают постоянно. У них иммунитет не предназначен для такого интенсивного обмена бактериями, и они умирают сразу же. Большая часть – это ночные виды животных, они должны спать, а они бодрствуют. У них все перемешано и их там выкидывают в мусорку, прямо рядом с торговым центром. Если хотите - посмотрите сами", - поделился наблюдениями Владимир Бурматов.

    Проблем  много, но решение есть – принятие законов и личная ответственность каждого.

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    Автор: Кристина Черепахина; Борис Гришин
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