Два российских дипломата покинули Австралию

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Канберра, 1 апреля. Двое сотрудников российской дипмиссии в Австралии, которые были объявлены персонами нон грата, в воскресенье покинули Канберру. Об этом журналистам ТАСС сообщил дипломатический источник.

Напомним, 27 марта австралийского правительство приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля. Кроме того, министерство иностранных дел Австралии заявило о том, что австралийские туристы якобы могут столкнуться на территории РФ с «антизападными» настроениями.

В начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на Россию. Абсурдную позицию Лондона поддержали более двух десятков западных стран, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва пообещала ответить на антироссийскую деятельность Запада.

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