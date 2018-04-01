В России видеоигры для детей хотят проверить на нравственность

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Москва, 1 апреля. Член Общественной палаты Элина Жгутова выступила с инициативой создать аналитический совет, который бы оценивал влияние предназначенной для детей продукции на их развитие. По ее словам, видеоиграм и фильмам должно уделяться особое внимание.

Как сообщает RT, в состав совета, который будет решать, какие товары пойдут на пользу детям, планируется включить представителей общественности, деятелей культуры и родителей.

Жгутова отметила, что продукцию будут оценивать с точки зрения воспитания, «а не только образования и развлечения».

«Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость», — сказала член ОП.

Подразумевается, что эксперты аналитического совета будут работать на базе Минпромторга, Минобрнауки и Минкульта, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит в правительстве информацию о целесообразности запрета установки несъемных решеток в школах и детских садах.

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