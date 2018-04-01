Детский технопарк предложили построить на месте сгоревшего ТРК «Зимняя вишня»

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Кемерово, 1 апреля. На месте сгоревшего кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» предложили построить новый детский технопарк с мемориалом, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев предложил мэру города Илье Середюку построить на месте «Зимней вишни» детский технопарк. Однако губернатор подчеркнул, что конечное решение должно быть за жителями Кемерово.

«Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Голосование о судьбе территории, где стоял ТРК, продолжается в Сети четвертый день. Отмечается, что жители города смогут высказать свое мнение еще в течение двух недель. На данный момент самым популярным вариантом является парк с именными деревьями в память о погибших с небольшим мемориалом.

Напомним, во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека.

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