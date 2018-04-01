Житель Кемерово показал вырезанный фрагмент видео пожара в «Зимней вишне»

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Кемерово, 1 апреля. На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое во время эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня». Как стало известно, ролик предоставил житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью.

Видео представляет собой четырехминутную запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. На ней можно увидеть, как пламя начало распространяться с левой стороны, затем посетители ТЦ начали бежать в противоположном направлении. Некоторые, наоборот, бросились к очагу возгорания, вероятно для того, чтобы спасти детей. Дым заполнил все помещение буквально за минуту, после чего изображение пропало.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 людей, 41 из которых — дети. Еще 79 человек пострадали.





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