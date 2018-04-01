Пенсионерка в Ивановской области погибла из-за обрушившейся с крыши наледи

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Иваново, 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Ивановской области выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины в Юрьевце. Об этом в воскресенье сообщили представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Подгорной улицы. Согласно предварительным данным, на пенсионерку с крыши обрушился фрагмент наледи. Следователи возбудили уголовное дело.

«С крыши многоквартирного дома 4 по улице Подгорной на женщину 1939 года рождения обрушился фрагмент наледи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге глыба льда упала на местную жительницу. Пострадавшая была госпитализирована.

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