Пожар в Кемерово: в администрацию Кузбасса поступило более 800 обращений

В закладки

Кемерово, 1 апреля. Со дня пожара в ТЦ «Зимняя вишня» администрация Кемеровской области получила более 800 обращений граждан.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Кузбасса, с 25 марта по сегодняшний день в администрацию Кемеровской области поступило 811 обращений граждан.

«Из них 141 касалось трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении. — В том числе 99 обращений — это соболезнования от жителей Кемеровской области и других регионов России».

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 людей, 41 из которых — дети. Еще 79 человек пострадали.

В воскресенье исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в своем обращении к кемеровчанам заверил, что не оставит наедине с бедой родственников погибших в пожаре в ТЦ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.