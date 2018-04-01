Путин внес в Госдуму законопроект о борьбе с подкупом должностных лиц

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Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который определяет условия освобождения организаций от административной ответственности в делах о подкупе должностных лиц.

В настоящее время в законодательстве предусмотрена ответственность за незаконное предложение в интересах юридических лиц денег или иного имущества за оказание услуг. В качестве наказания предусматривается конфискация такого вознаграждения и штрафы в размере минимум один миллион рублей.

Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов, предполагает освободить организацию от такой ответственности, если она помогла выявить такое правонарушение.

Однако эти поправки в закон не будут распространяться на административные правонарушения, которые были совершенны в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок.

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