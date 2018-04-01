Стало известно, сколько заработал министр финансов Украины за год

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Киев, 1 апреля. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал почти 22 тысячи долларов заработной платы за 2017 год.

В декларации Данилюка отмечается, что украинский министр хранит на банковском счете 3,5 тысячи долларов, а также более 88 тысяч долларов на общем счете с супругой. Кроме того, глава Минфина Украины задекларировал 115 тысяч долларов наличных.

По данным украинским СМИ, в общей сложности Данилюк задекларировал 579,8 тысячи гривен зарплаты, что составляет около 22 тысяч долларов.

Супруга министра в прошлом году заработала менее 37 тысяч гривен или 1,4 тысячи долларов.

Также семья владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом. Супруги являются владельцами BMW X5 2008 года выпуска.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал за прошлый год около 620 тысяч долларов доходов.

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