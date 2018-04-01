«Надо быть реалистами»: глава МИД Испании призвал сотрудничать с РФ

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Мадрид, 1 апреля. Страны Запада должны быть реалистами и работать с российской стороной для урегулирования глобальных кризисов. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Как отметил испанский дипломат, Москва является не только стратегическим партнером, но и «стратегической озабоченностью». Поэтому он призвал сотрудничать с РФ.

«Некоторые из этих действий не могут считаться дружественными. Некоторые из ее позиций неприемлемы... Но надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия», — приводит слова главы МИД издание El Mundo.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Испании приняли решение выслать двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ МИД Российской Федерации пообещал принять зеркальные меры.

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