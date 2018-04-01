Пожар в Кемерово: оперативный штаб перенесли в центр города

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Кемерово, 1 апреля. В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили о переезде оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в ТЦ в Кемерово, который расположен в школе №7. Как стало известно, с 2 апреля он будет находиться в центре города по адресу ул. Весенняя, дом 10.

Как уточнили в администрации, штаб располагался в школе, пока у учеников были каникулы, но с понедельника учебный процесс возобновляется. В настоящее время в здании проводится дезинфекция.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 людей, 41 из которых — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют причину и обстоятельства трагедии. В частности, следователей интересует, почему не сработала пожарная тревога и по какой причине персонал ТЦ не организовал эвакуацию.

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