Начинать готовиться к «Северному потоку-2»: Украине дали неожиданный совет насчет российского газа

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Киев, 1 апреля. Эксперт по вопросам экономики аналитического центра KyivStratPro Сергей Лепейко призвал Украину покупать больше российского газа из-за строящегося газопровода «Северный поток-2».

На пресс-конференции в Киеве прозвучал неожиданный совет для украинских властей насчет российского газа. Киеву предложили не сокращать его поставки, а, наоборот, увеличить. Эксперты объяснили, что, в противном случае, газотранспортный коридор через Украину может быть заброшен.

«Будет или нет «Северный поток-2». Я думаю, что он, конечно, будет, — констатировал Лепейко. — Украине надо начинать к этому готовиться».

Он привел пример из истории: газопровод «Средняя Азия – Центр» не может быть восстановлен, так как не используется уже 10–15 лет.

«Есть украинская газотранспортная система, — заметил эксперт. — Уже сейчас нужно думать, что делать с ней, когда будет «Северный поток-2».

Лепейко убежден, что украинская «логика на снижение потребления газа себя исчерпала».

«Мы уже уперлись в то, что дрова подорожали в три раза», — заметил он.

Ранее в украинской компании «Нафтогаз» прокомментировали разрешение ФРГ на строительство газопровода «Северный поток – 2», назвав его «неприятным».

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